Hotels passen zich aan om veilig gasten te ontvangen

In het Ibis-hotel in Knokke-Heist, dat morgen heropstart, zullen receptionisten de gasten bijvoorbeeld niet alleen verwelkomen, maar ook naar de gezondheid van de gasten polsen.

Roomservice via WhatsApp

Verder zijn informatiebladen aangebracht met alle nodige informatie rond COVID-19. Stickers op de grond geven dan weer wandelroutes aan en in de lift mag maar één iemand tegelijk binnen. De communicatie met de roomservice verloopt vanaf nu ook digitaal, via Messenger of WhatsApp.

"Rampzalig"

Ook al moesten hotels tijdens de lockdown niet sluiten, hebben velen dat toch gedaan. Die hotels hopen nu dat heel wat Belgen in eigen land zullen reizen en zo toch nog geld in het laatje brengen. "Van de 77 hotels die we hebben, was de overgrote meerderheid gesloten. De afgelopen maanden hebben we meer dan 95% omzet verloren en dat is rampzalig", vertelt Yves Fonck van hotelgroep Accor waar ook het Ibis-hotel in Knokke-Heist deel van uitmaakt.

Bekijk in het verslag hoe de hotels zich voorbereiden voor de heropstart!