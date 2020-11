Hotelvereniging waarschuwt voor faillissementengolf

Bij een rondvraag vorige week kreeg hij te horen dat maar liefst een op de twee hotels in Brugge extra krediet heeft aangevraagd bij de banken. En dat enkel en alleen om het verlies tijdens de eerste lockdown in het voorjaar te bekostigen. Maar ook dit najaar is troosteloos. "

We denken eerder aan een zeer lange tweede lockdown. We weten dat het sowieso tot december stilligt maar als we realistisch zijn dan weten we dat het tot na nieuwjaar gaat duren dan komen we in een laagseizoen waar het sowieso al moeilijk is. Wij kijken eigenlijk naar Pasen. Als we eerlijk moeten zijn," zegt Thirion. Hij baat ook zelf een hotel uit. "Morgen verhuur ik nog enkele kamers, maar daarna volgt de leegte".

Faillissementen

Ondertussen is er ook een eerste slachtoffer gevallen. De uitbaters van ‘t Voermanshuys in Brugge stonden voor een handelshuurvernieuwing en zagen dit door de nieuwe lockdown niet zitten. Een curator handelt nu alles verder af. "

Die mensen waren nog maar vijf jaar bezig in dat hotel. 't Is niet dat ze op pensioenleeftijd waren of zo maar de corona en het gesprek aan perspectief vooral maken dat de mensen stoppen," zegt Thirion.