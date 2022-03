"Hou je spullen in het oog": samen met zon zijn ook gauwdieven terug aan zee

Gisteren is in Oostende al een vrouw bestolen. Ze zat in gezelschap een broodje te eten op een bankje in het station van Oostende. Haar handtas stond nietsvermoedend achter haar. Er is even een onbekend iemand bij haar komen zitten, en die moet in die korte tijd haar portefeuille uit de handtas gegrist hebben. Pas op de trein op weg naar huis merkte ze de diefstal op.

"Hou spullen in het oog"

“De positieve weersvoorspellingen nodigen uit om eens gezellig aan zee te komen uitwaaien, en terecht," zegt woordvoerder Timmy Van Assche van Politie Oostende. "Maar helaas betekent die drukte ook dat er mensen met minder goeie bedoelingen op pad zijn. We doen onze uiterste best om de veiligheid te waarborgen, maar een gauwdiefstal valt spijtig genoeg nooit helemaal uit te sluiten.”

"Daarom roepen we iedereen op om extra waakzaam te zijn: verlies rugzakken, handtassen, portefeuilles, jassen en andere waardevolle voorwerpen niet uit het oog.”