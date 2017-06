Houdt private partner kustreddingsdienst overeind?

Dat heeft minister van Toerisme Ben Weyts gezegd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De Vlaamse overheid draagt jaarlijks al 120.000 euro bij aan de reddingsdienst via het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening, maar is niet bereid om de provinciale bijdrage van 250.000 euro over te nemen. Zij vraagt de provincie die som als subsidie toe te kennen vanuit het grondgebonden toerismebeleid, maar dat wil die niet. Nu zou een private partner dus bereid zijn om een belangrijke bijdrage te leveren om de werking van de reddingsdienst verder te garanderen.