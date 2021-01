Houthulst zwaarst getroffen van heel het land

De gemeente Houthulst kleurt dieprood op de kaart door de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus. In verhouding tot het aantal inwoners is deze gemeente het zwaarst getroffen in heel het land.

Ook Kortemark en Veurne telt veel besmettingen in verhouding tot het aantal inwoners. Ook die gemeenten halen de top 10 van de zwaarst getroffen gemeenten in heel het land.

Intussen blijft het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen stijgen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 8 en 14 januari werden per dag gemiddeld 2.010,1 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 9 procent ten opzichte van een week eerder. De stijging blijft wel vertragen: zondag ging het nog om een stijging met 11 procent

In totaal zijn nu al 678.839 mensen besmet geraakt met het virus. Het aantal overlijdens en nieuwe ziekenhuisopnames blijft ondertussen dalen. Tussen 8 en 14 januari stierven elke dag gemiddeld 51,4 mensen aan COVID-19, een daling met 6 procent in vergelijking met de week ervoor.

Er liggen nu 1.892 COVID-patiënten in het ziekenhuis, van wie 367 op intensieve zorgen. Dat zijn er telkens 4 procent meer dan een dag eerder. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde tussen 11 en 17 januari wel nog met 10 procent, tot gemiddeld 115 per dag.

Hoe zit het in West-Vlaanderen?

Met de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus zijn er nergens meer besmettingen in ons land in verhouding tot het aantal inwoners dan in Houthulst. Daar zijn 122 positieve besmettingen geteld op ongeveer 10.000 inwoners tijdens de laatste twee weken.

Ook Kortemark (op de 7de plaats) en Veurne (op de 8ste plaats) staan in de top 10 in België.

Dit zijn de 10 meest getroffen gemeenten in onze provincie (meeste aantal besmettingen vergeleken met aantal inwoners):

1. Houthulst (1.207 positieve testen per 100.000 inwoners)

2. Kortemark (567)

3. Veurne (546)

4. Lendelede

5. Dentergem

6. Poperinge

7. Wielsbeke

8. Avelgem

9. Tielt

10. Harelbeke

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.