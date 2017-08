Hoverboards zijn brandgevaarlijk

Dit jaar vlogen dergelijke toestellen al op een vijftal plaatsen in ons land in brand.

Woensdag raakte in Turnhout nog een vrouw gewond bij een ontploffing. En in Westende brandde twee weken geleden een winkel uit waar ze hoverboards verhuren.

In het buitenland werden al een aantal drastische maatregelen genomen. Zo werden vorig jaar in de VS 500.000 hoverboards teruggeroepen omwille van problemen met de batterijen. In Nederland is de Voedsel- en Warenautoriteit een onderzoek gestart naar de brandveiligheid van de toestellen. Ondertussen verbieden diverse luchtvaartmaatschappijen hoverboards op vluchten omwille van het brandgevaar.

De hulpverleningszones, hierin gesteund door de vzw Oscare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, raden af dergelijke toestellen te kopen voor kinderen. Wie reeds een hoverboard heeft wordt afgeraden om het toestel 's nachts op te laden of als men niet thuis is. Opladen overdag kan enkel gebeuren onder toezicht en onder een rookmelder.

Lees ook: