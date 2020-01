Howest cancelt alle uitwisselingen met China vanwege het coronavirus

Eventuele kosten die deze beslissing met zich meebrengt, neemt de hogeschool voor haar rekening.

Alle uitwisselingen tussen Howest en haar partnerscholen in China worden afgelast vanwege het risico op het coronavirus. “Onze beslissing heeft een impact op een 80-tal van onze studenten en medewerkers, maar hun gezondheid gaat voor”, verklaart Isabelle Pertry, Diensthoofd Internationalisering aan Howest. “In de berichtgeving van de Chinese overheid wordt gezegd dat er geen controle is over het virus en dat er ook besmetting kan plaatsvinden tijdens de incubatietijd, die tot 14 dagen kan duren. Wij willen dan ook geen risico’s nemen.”

Uitzondering

De enige uitzondering die Howest wil maken, is voor een student die op stage zou gaan naar het eiland Taiwan. Aangezien de verspreiding van het virus daar heel beperkt is. Als de student er zelf op staat om nog steeds te gaan, zal Howest dit dan ook toestaan. Op voorwaarde dat de student geen vluchten via het vasteland China neemt. Indien het nodig is om de reeds geboekte vlucht om te boeken zal de hogeschool instaan voor de kosten.