Howest en Sport Vlaanderen combineren gamen en sporten

In Sport Vlaanderen in Brugge is de eerste "exergaming" hal van het land geopend. In de hal kunnen bezoekers interactieve beweeggames spelen die videogames koppelen aan fysieke activiteit.

Howest en Sport Vlaanderen willen zo een breed publiek aan het sporten krijgen. Minister van Sport Ben Weyts kwam voor de gelegenheid de hal uittesten.

Exergaming is een samentrekking van "exercise" en "gaming". Het combineert het entertainment van populaire videogames met fysieke activiteit. Enkel door te bewegen in de games, kan je scoren. "We merken dat er een steeds groter wordende doelgroep is die zeer verknocht is aan het zittend gamen. Hier proberen wij aan te tonen dat we ook die games kunnen vertalen naar een sportieve setting", legt docent Sport en Bewegen van Howest Joktan Willem uit.

Investering van 125.000 euro

Sport Vlaanderen heeft zo de eerste exergaminghal waar de spellen educatief zijn en uitsluitend op sport gericht. De Sportscube for Active Gaming is open voor teambuildings, verjaardagsfeestjes, schoolsportdagen of sportkampen. Sport Vlaanderen organiseert er ook lessenreeksen, sportkampen en workshops.

Howest en Sport Vlaanderen investeren samen 125.000 euro in de uitbouw van de 'Sportscube for Active Gaming'.