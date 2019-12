Howest en Syntra West gaan intenser samenwerken

“Het aanbod van Howest en Syntra West is in grote mate complementair”, aldus Lode De Geyter, algemeen directeur Howest en promotor van het project. “Via een structureel en duurzaam partnership tussen beide partijen willen we nu intenser gaan samenwerken. Zo kan een cursist of student na het slagen binnen een opleiding via een verkort traject de aanvullende opleiding van de partnerorganisatie volgen. De samenwerking maakt het trouwens voortaan ook mogelijk te schakelen van Syntra naar een hogeschoo. Dat is een primeur in Vlaanderen.”

Grotere doelgroep bereiken

Een andere mogelijkheid die de samenwerking biedt, is het samen ontwikkelen van nieuwe opleidingen, waarbij de expertise, commerciële kennis en het netwerk van beide partners kan worden samengebracht om een grotere doelgroep te bereiken. “Verder denken we aan gezamenlijke communicatie en events, het delen van infrastructuur, personeel en studiemateriaal …” besluit Johan De Neve, algemeen directeur Syntra West.