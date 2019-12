Howest en Syntra West gaan nauwer samenwerken

De hogeschool Howest en Syntra West, die meer praktijkgerichte beroepsopleidingen geeft, gaan nauwer samenwerken. Die deal hebben ze bezegeld op precies hetzelfde ogenblik als de collega’s van de hogeschool PXL en Syntra in Limburg.

Met de samenwerking worden de opleidingen beter op elkaar afgestemd en kunnen studenten makkelijker, al dan niet met vrijstellingen, een aanvullende opleiding volgen.

Lode De Geyter, Howest: ‘Het kan in beide richtingen werken. De modules bij Syntra zullen we erkennen en als gelijkwaardig beschouwen. Wat maakt dat ze snel doorgang hebben tot een graduaats- of bachelordiploma. Omgekeerd, wie het moeilijk heeft bij de Howest kan bij Syntra een volwaardig certificaat behalen.”

Het schakelen van de hogeschool naar Syntra en omgekeerd is een primeur voor Vlaanderen. De partners willen in de toekomst ook samen nieuwe opleidingen ontwikkelen, docenten uitwisselen en vooral een grotere doelgroep bereiken.