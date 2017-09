Howest geniet na van titel ‘allerbeste school om games te ontwerpen’

De opleiding Digital Arts and Entertainment staat op 1 in een rangschikking van een belangrijke organisatie in de wereld van het gamen. Rik Leenknegt, coördinator Digital Arts and Entertainment: “Wij zijn uiteraard trots. We zijn dan ook geen traditionele kunstopleiding, geen traditionele informaticaopleiding, wij leiden mensen op die klaar zijn om productie te draaien in de internationale entertainmentsector."

Het aantal studenten in Kortrijk neemt elk jaar toe, ook vanuit het buitenland, en dus wil Howest binnenkort een nieuw gebouw. Daarover zijn er al concrete gesprekken met de stad. “Ons gebouw heet The Level. We zouden heel graag binnenkort met The Next Level starten. Er zijn heel concrete gesprekken met de stad Kortrijk, om op het hier nabijgelegen stuk grond tussen The Level en de Leie een uitbreiding van de campus te plaatsen. Wij zien onszelf binnen de 3 jaar boven de 1.000 studenten geraken, waarvan 300 internationals. Voor ons ziet het er heel goed uit.”