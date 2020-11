Howest laat opnieuw studenten toe voor practica

Voor alle andere onderwijsactiviteiten blijft afstandsonderwijs echter de norm.

Van lege naar contactluwe campussen

De voorbije weken was slechts een enkeling te bespeuren op de Howest-campussen. Alle onderwijsactiviteiten gingen namelijk door op afstand. Daar komt volgende week wat verandering in, want vanaf 30 november worden opnieuw practica ingericht op de campus. “De situatie is nog altijd dermate ernstig dat we voorzichtig blijven. Een toeloop van studenten is geen optie, maar voor sommige van onze opleidingen zin de praktijklessen nu eenmaal onontbeerlijk. We zijn uiteraard blij dat dit weer kan, want praktijkonderwijs is wat ons onderscheidt als hogeschool”, aldus Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest. De ‘herinvoering’ van practica, labo-oefeningen en simulatielessen geldt voor alle jaren. De mondmaskerplicht en de strikte hygiëne- en afstandsregels blijven daarbij evenwel fundamenteel.

Afstandsonderwijs blijft de norm

Los van het praktijkonderwijs op de campus blijft Howest maximaal inzetten op afstandsonderwijs. Lode De Geyter: “We zijn er ons evenwel zeer goed van bewust dat studeren in deze omstandigheden allesbehalve evident is. Daarom zetten onze lectoren en de medewerkers van de dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) nog een tandje bij voor onze studenten. Als luisterend oor, met creatieve online initiatieven en extra aandacht voor hun emotioneel en studiewelzijn.”

Examens daar waar mogelijk de campus

Voor de examens van het eerste semester zullen dezelfde afspraken gelden als in juni van vorig academiejaar. De januari-examens worden bijgevolg een combinatie van online-examens en examens op de campus. Daar waar mogelijk gaat de voorkeur naar de ‘klassieke’ examenvorm op de campus, weliswaar met strikte afstands-, hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. In auditoria geldt dan een bezettingsgraad van 1 op 5. Om studenten de mogelijkheid te bieden om zich in optimale omstandigheden voor te bereiden op deze examens, richt Howest daarnaast ‘stille studieplekken’ in voor wie dat wil.