Howest ontwerpt app die gezondheid hersenen in kaart brengt

De eerste signalen van dementie vroegtijdig detecteren. Dat is het doel van onderzoekers van Hogeschool Howest. Ze hebben een applicatie met games ontwikkeld om de hersengezondheid van ouderen in kaart te brengen. Want nu gaan mensen met symptomen vaak te laat naar de dokter.

Dankzij dit stukje software, waar verschillende opleidingen binnen Howest aan werken, kan je nagaan of er signalen zijn die in de richting van dementie wijzen.

Er is helaas nog geen medicijn om de ziekte te genezen, maar steeds meer studies tonen aan dat een gezonde leefstijl de kans op dementie wel kan verkleinen. Vaak komt de diagnose pas te laat en net daarom is preventie zo belangrijk. (lees verder onder de foto)

Howest zoekt nog partners om mee te stappen in het verhaal, want het project is van een te groot maatschappelijk belang om in de onderzoeksfase te blijven zitten.