Howest opent nieuw academiejaar in gloednieuwe campus

Daar worden de eerste studenten maandag verwacht voor hun lessen. Deze week is er een Kick-Off week voor eerstejaarsstudenten. In The Penta kan men acht opleidingen volgen. In totaal biedt Howest 24 bacheloropleidingen en tien graduaten aan in Brugge en Kortrijk samen. (Lees verder onder de foto)

Vanaf maandag krijgen zo'n 1000 studenten voor het eerst les in de vier auditoria en vele klaslokalen. De helft van het bijna energieneutrale gebouw zit onder de grond. The Penta heeft een groot studentenrestaurant en ook heel wat gezellige hoeken.

Het gebouw kan ook gebruikt worden door verenigingen bijvoorbeeld.