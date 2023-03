Howest-student Robbe Breens neemt deel aan gesprek met koningin Mathilde tijdens staatsbezoek in Zuid-Afrika

Vorige week zijn koning Filip en koningin Mathilde in het gezelschap geweest van algemeen directeur van Howest Lode De Geyter tijdens hun eerste staatsbezoek in Zuid-Afrika. Ook Howest-student Robbe Breens, die door zijn stage in Kaapstad verblijft, nam deel aan een gesprek met de koningin.

Voor koning Filip en koningin Mathilde is het hun eerste staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Tijdens de koninklijke missie van vier dagen bezocht het koningspaar verschillende partners in Pretoria, Kaapstad en Stellenbosch.

Nauwe samenwerking

Een van de belangrijkste partners is het Western Cape CoLab for e-Inclusion and Social Innovation van de University of the Western Cape (UWC) in Kaapstad. Sinds 2017 werkt Howest nauw samen met deze universiteit. Elk jaar lopen daar ook studenten van de bacheloropleiding Multimedia en Creatieve Technologie stage.

Gesprek met de koningin

Op het programma stond ook een gesprek over hoe het CoLab van de UWC streeft naar een meer rechtvaardige, inclusieve en eerlijke digitale samenleving. Robbe Breens, die Multimedia en Creatieve Technologie aan de Howest studeert, nam deel aan dit gesprek. Hij loopt ook stage aan het UWC CoLab en helpt vooral mee met de ontwikkeling van leerstof rond artificiële intelligentie.

Het gesprek ging voornamelijk over digitale inclusie en hoe het CoLab de digitale kloof tussen arm en rijk probeert te dichten. "Ik beloofde om deze ervaring met andere studenten van Howest te delen, zodat ook zij kiezen voor een stage in Kaapstad. De ontmoeting met de koningin gaf mijn stage in ieder geval een mooie extra dimensie”, aldus Robbe.