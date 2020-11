Huis-aan-huisverkoop verboden? Wingene voorziet drive-in voor verenigingen

In coronatijden is het voor verenigingen onmogelijk om huis-aan-huisverkopen en -leveringen te organiseren. Omdat de opbrengsten vaak cruciaal zijn voor de werking, zorgt dat voor kopzorgen bij scholen en verenigingen. In Wingene hebben ze een oplossing gevonden, met een drive-insysteem.

Het was een drukke voormiddag aan het cultuurcentrum van Zwevezele. Ouders reden er af en aan om de koekjes af te halen die de vrije basisschool De Regenboog uit Zwevezele verkocht. De bestuurders krijgen een plekje toegewezen en wachten dan in de auto tot hun bestelling in de koffer wordt geladen. Zo hoeft niemand met elkaar in contact te komen.

“We richten dit afhaalpunt in als een drive-in, zodat alles volledig coronaproof kan verlopen", zegt schepen van Cultuur en Jeugd Lieven Huys (CD&V). De gemeente stelt daarvoor zowel de parking van CC de Wissel in Zwevezele als de parking van feestzaal de Verrekijker in Wingene gratis ter beschikking. “Wij zorgen voor de praktische organisatie op het terrein en de begeleiding”, klinkt het. Zo krijgt elke vereniging een protocol met praktische afspraken om de drive-in in goede banen te leiden.