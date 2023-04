Huis en appartement in West-Vlaanderen dit jaar alweer wat duurder

In de eerste drie maanden van 2023 hebben notarissen bijna 10 procent minder vastgoedtransacties gedaan in Vlaanderen dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen lijken ook te stabiliseren.

"De uitzonderlijke drukte tijdens de coronajaren ligt wel achter ons. De markt is nu beter in evenwicht," zegt de Oostendse notaris Bart Van Opstal, van de Federatie van Notarissen. Januari en februari waren opvallend minder druk dan de eerste twee maanden van 2022. "In maart was er in Vlaanderen dan weer een heropleving", zegt Van Opstal.

In Vlaanderen kost een huis nu gemiddeld 358.271 euro. Daarachter zitten wel regionale verschillen: De prijs steeg in onze provincie met 4,7%, gemiddeld 329.479 euro. In onze provincie ligt die prijs wat lager, maar hij steeg toch met 2,4 procent tot 292.347 euro.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aandeel kopers van 30 jaar of jonger de afgelopen drie maanden gedaald is in vergelijking met 2022. Hun aandeel bedroeg 27,6 procent, in 2022 waren zij goed voor 30,1 procent van de transacties. Een koper was in het eerste trimester van dit jaar gemiddeld 40 jaar oud.