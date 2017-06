Huis Ter Leye wint prijs van de jeugdhulp

De jury bekroont de inspanning van de voorziening om de band tussen kwetsbare ouders en hun heel jonge kinderen te versterken. “Hoe vroeger we kunnen ondersteunen, hoe meer we kunnen betekenen”, reageert een blije stafmedewerkster Lotte Soete die het project indiende. “De eerste 1.000 dagen uit het leven van een baby zijn cruciaal.”

Het CIG Huis Ter Leye is een voorziening die zorgt voor mobiele begeleiding of residentiële opvang van kwetsbare ouders en hun jonge kinderen en van aanstaande ouders. Die jonge kinderen groeien op onder moeilijke omstandigheden en ontwikkelen een psychische kwetsbaarheid. "Door het inzetten van gerichte observaties en het bevragen van de belevingswereld van het kind bij de ouders, brengen we de leefwereld van de heel jonge kinderen naar buiten. We interpreteren hun gedrag en stellen van daar uit een advies op voor ouders en begeleiders.” zegt Soete.

Aura

Met de gewonnen 10.000 euro wil Huis Ter Leye het project nu verder verdiepen en delen met andere partners uit de regio. De prijs van de jeugdhulp werd uitgereikt tijdens de ‘Dag van Jeugdhulp’ die dit jaar in teken stond van de geestelijke gezondheid. De publieksprijs ging naar Aura van het Centrum Deeltijds vorming (Oranjehuis) in Kortrijk voor het project Hoogvliegers. Aura heeft al een aantal jaar ervaring in het werken met psychisch kwetsbare jongeren.