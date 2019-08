Een woning in de Heerbaan in Harelbeke is tijdelijk onbewoonbaar na een zware brand.

Het vuur ontstond deze ochtend rond vijf uur. Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de bewoner slaagde er snel in om zichzelf in veiligheid te brengen en de hulpdiensten te bellen.