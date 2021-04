De tieners van het gezin waren alleen thuis toen er in de keuken in de buurt van het fornuis brand ontstond. De twee merkten het vuur op en snelden in paniek naar buiten. Ze belden bij verschillende buren aan. Een buurvrouw belde de brandweer op. De brandweer van Roeselare kon het vuur snel blussen, maar de schade is aanzienlijk. Een groot deel van de keuken brandde uit, in de rest van de woning was er rookschade. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.