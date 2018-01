In De Haan is een huis uitgebrand na een blikseminslag.

De brand in de Duiveketestraat in De Haan is kort na zeven uur vanavond ontstaan tijdens een hevig onweer. De bliksem sloeg in op een huis. De vrouw die er woont kon het huis verlaten en belde zelf de hulpdiensten. Ook haar 2 huisdieren kon ze redden. De brandweer kwam massaal ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de woning volledig uitbrandde. Het nablussen duurde nog een hele tijd.