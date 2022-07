Huis van de Bruggeling naar Huize Minnewater

De vroegere Minnewaterkliniek is opgericht in de 19de eeuw en beslaat ongeveer 24.000 vierkante meter. Al meer dan 40 jaar is het een woonzorgcentrum. Door de bouw van een nieuw rusthuis op Sint-Pieters, komt het huidige in september 2023 vrij. Bedoeling is om de Bruggelingen in 2026 te ontvangen op de nieuwe locatie. (lees verder onder de foto)

Het gaat om een samenloop van omstandigheden: tegen volgend jaar moet Brugge beslissen of ze opnieuw tien jaar huren aan het station, maar tegelijk komt ook Huize Minnewater dus vrij. "Huize Minnewater bevindt zich strategisch op een bijzonder interessante locatie, die op termijn nog interessanter zal worden na de herinrichting van de Ring en de stationsomgeving kant binnenstad," zegt burgemeester Dirk De fauw. De site zal, via de onderdoorgang onder de R30 en de nieuwe bruggen over het water rechtstreeks bereikbaar worden vanuit het station. En het sluit ook aan bij het heringerichte Koning Albert I-park."