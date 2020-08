Huis volledig uitgebrand in Brugge

In Brugge is een huis volledig uitgebrand. Een aanpalend pand heeft rook- en waterschade opgelopen.

De brand brak uit rond vijf uur vanmorgen, op de eerste verdieping van een huis in de Paallandenstraat in Sint-Andries. Het vuur sloeg snel over naar de zolder. De bewoners van het huis raken op tijd buiten, maar drie onder hen moeten voor verzorging naar het ziekenhuis.