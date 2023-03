Huisarts schuldig aan onopzettelijke slagen, maar niet aan dood van 8-jarig meisje

S.V. stond terecht voor onopzettelijke doding, maar het is volgens de rechters niet zeker dat haar inschattingsfout bij de diagnose de oorzaak is van de fatale gevolgen. "Griepje" De moeder van Fiona bracht het slachtoffer op 7 maart 2018 een eerste keer naar het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. Volgens de mama van het slachtoffer zei de huisarts dat het om een griepje ging. Twee dagen na de consultatie sterft het meisje na orgaanfalen door een combinatie van een longontsteking en een bacteriële infectie, veroorzaakt door pneumokokken. "Verkeerde inschatting" De burgerlijke partij wierp op dat de huisarts de symptomen van Fiona duidelijk verkeerd inschatte. Zo zou het meisje uit haar neus gebloed hebben en zou ze kortademig geweest zijn. "Als ze de saturatie had gemeten, dan was er de mogelijkheid geweest om het kind te redden", zegt meester Walter Van Steenbrugge. Het openbaar ministerie merkte op dat de huisarts extra waakzaam had moeten zijn, aangezien het slachtoffer aan een autismespectrumstoornis leed en zelf niet kon spreken. De verdediging pleitte dat van een medische fout geen sprake was. Tijdens de consultatie waren de symptomen volgens de beklaagde veel banaler. Daarbij werd opgemerkt dat een saturatiemeter voor een huisarts zelfs niet verplicht is. Volgens de verdediging kan de dramatische complicatie bij de griep ook pas na de consultatie opgetreden zijn.