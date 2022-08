Huisarts steekt al suppend Het Kanaal over

Pieter-Jan Buekens uit Knokke-Heist is er in geslaagd om al suppend het Kanaal over te steken.

Dat is peddelen op een surfplank. Pieter-Jan deed 6 uur en 15 minuten over een afstand van 40 kilometer. En zo zamelt hij geld in voor kankeronderzoek. Pieter-Jan Buekens is een huisarts van 29 in opleiding.