Huisartsen zijn dringend op zoek naar mondmaskers

Maar de voorraad mondmaskers loopt op zijn einde en daarom lopen ze een potentieel gevaar. Huisartsenpraktijk Wallemote in Izegem lanceert alvast een oproep aan mensen die chirurgische maskers of fijnstofmaskers liggen hebben, om die aan hen te geven tegen een vergoeding.

De door ons land bestelde mondmaskers zijn niet geleverd omdat er mogelijk sprake is van fraude door een producent in Turkije. Dat meldt het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het dossier is overgemaakt aan het Brussels parket, dat voor het internationale luik ondersteund wordt door het federaal parket.

Beperkte lading

De leverancier had in principe nog tot middernacht om de maskers te leveren, maar dat is niet gebeurd. De Block onderzoekt samen met haar beleidscel en de administraties alternatieve pistes. De minister had eerder al laten weten dat begin volgende week een eerste, beperkte lading maskers verwacht worden. "Die zullen we onder onze zorgverleners verdelen. Daarnaast hebben we verschillende contacten met andere leveranciers die nu in een stroomversnelling komen. We hopen binnenkort met goed nieuws daarover te komen", aldus De Block.