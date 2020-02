Huisartsenkring over corona: "ga niet naar wachtzaal of spoed"

"Je belt best met je huisarts als je ziek bent, en je was net nog in China, Italië of een ander virusgevoelig gebied," zegt de huisartsenkring. "Het kan ook zijn dat iemand in je omgeving net daar is geweest. Voel je je in die gevallen ook ziek, dan mijd je toch best de wachtzaal van de huisarts, of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis. Essentieel blijft een goeie handhygiëne. Je wast best geregeld je handen, je bedekt je mond en neus als je moet hoesten of niezen en je vermijdt nauw contact met iemand die symptomen heeft van een luchtwegaandoening."

Er is blijkbaar stilaan een rush op mondmaskers, maar dat is pure paniek: "Het gebruik van mondmaskers om een infectie met het coronavirus te voorkomen, heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. Het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde."

De huisartsenkring verwijst voor meer tips ook naar deze website.