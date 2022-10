Huisartsenwachtpost geopend in Ieper

De huisartsen in de ruime regio van Ieper starten morgen met een centrale wachtpost. Tijdens feestdagen en weekends kan je via één centraal nummer bellen voor een afspraak.

Tot nu toe waren er vijf afzonderlijke wachtdiensten in die regio. Nu is alles geconcentreerd in een nieuwe wachtpost aan het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Vergeet de oude wachtnummers. Je belt 1733 van huisartsenpost Westhoek als je medische zorg nodig hebt buiten de bereikbare uren van je eigen huisarts.

De wachtpost is er voor zo’n 100.000 inwoners en er zijn een zeventigtal huisartsen bij het initiatief betrokken. Want het zijn drukke weekends waar heel wat bij komt kijken. Thibaut Vanslembrouck: "De dag start om acht uur met twee huisartsen die consultaties doen, en één huisarts die rondrijdt met een chauffeur. Een huisbezoek gebeurt enkel als het medisch niet anders kan."

Een wachtpost vlakbij het Jan Yperman ziekenhuis is een voordeel als je als patiënt naar de spoeddienst wordt doorverwezen. De huisartsenwachtpost is de laatste in onze provincie. Het duurde even voor alle artsen op dezelfde lijn zaten.

Voor een bezoek aan de huisartsenwachtpost betaal je enkel het remgeld.