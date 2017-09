Huisartsenwachtpost in Torhout van start midden 2018

Vanaf de zomer van 2018 zullen patiënten uit de regio Torhout voor de meeste dringende gezondheidsproblemen in het weekend en op feestdagen terecht kunnen in de Huisartsenwachtpost Houtland.

“Een toonvoorbeeld van partners in zorg” zeggen de beleidsverantwoordelijken van het Sint-Rembertziekenhuis dat zijn infrastructuur ter beschikking stelt van huisartsen.

Op slechts enkele meter verwijderd van de spoedafdeling van het St.-Rembertziekenhuis komt een nieuwbouw in de plaats van het oude huis Lecomte (welbekend voor de Torhoutenaren) ter hoogte van huisnr. 23 in de Sint-Rembertlaan. Het werkings- of toepassingsgebied van de wachtpost Houtland telt ca 77.144 inwoners waarbij de maximale aanrijtijd tot de wachtpostlocatie 25 minuten bedraagt.