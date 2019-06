'Huisdier dumpen voor vakantie? Bezint eer ge begint'

Baasjes die hun hond of kat dumpen in de vakantieperiode blijven een probleem. Dat zegt het dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende. Het asiel maakte een kort filmpje om mensen op andere gedachten te brengen.

'De vakantieperiode is in aantocht en dit betekent ook de periode wanneer massaal weer dieren worden afgestaan. Tendens en meest voorkomende reden van afstand is een vakantie waarbij geen opvang voor hond of kat werd gevonden. Een dier afstaan is een bijzonder ingrijpend moment, zowel voor mens als dier', zegt het dierenasiel.

60.000 katten en honden gedumpt

'Wekelijks worden in het Oostends dierenasiel honden en katten afgestaan. Het is een verschrikkelijk moment waar mensen maar ook dieren onder lijden. De stress die hiermee gepaard gaat is onbeschrijflijk. Dit is de reden waarom wij dit in beeld willen brengen. De bedroefdheid bij mensen kan al na enkele minuten voorbij zijn maar de impact op dieren zal weken tot maanden aanhouden. Sommige dieren halen het zelfs niet en laten zich bewust doodgaan', zegt Het Blauwe Kruis van de Kust.

'Elk jaar worden meer dan 60.000 achtergelaten honden en katten in een Belgisch dierenasiel opgevangen. Deze dieren worden al te vaak als consumptieartikelen gezien en niet als levende wezens; ze worden gedumpt en soms zelfs zozeer mishandeld dat ze het niet alleen kunnen redden, tot er voor hen een plaats wordt gevonden.'

(lees verder onder de foto)

145 opvangplaatsen

Het Blauwe Kruis van de Kust is niet zomaar een dierenasiel. Naast het verzorgen van vondelingen, het begeleiden van adopties en het geven van cursussen rond gedrag, wil het asiel ook sensibiliseren. Vandaag telt het asiel in Oostende 45 opvangplaatsen voor honden, meer dan 100 opvangplaatsen voor katten en een team van 8 vaste medewerkers, 50 actieve vrijwilligers en 500 leden. Ook dit is een maatschappelijk gegeven. In 2016 lanceerde het Blauwe Kruis van de Kust de actie om elektrische shockbanden in België te laten verbieden. In 2017 lanceerde het Blauwe Kruis van de Kust het project rond “Hitte Brigades”: vrijwilligers die geparkeerde auto’s controleren om achtergelaten dieren op te sporen. Een samenwerking met Stad Oostende en Indigo om tijdens de zomermaanden extra alert te zijn, is het resultaat, zegt het Blauwe Kruis in een persbericht.

BEKIJK HIER HET FILMPJE: