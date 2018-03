Elk middagnieuws blikken we terug in de tijd. Vandaag keren we terug naar het afscheid van huisdokter Defever uit Gistel, in 2007.

Er is heel wat te doen rond de pensioenplannen van de regering, maar je hebt zo van die mensen die niet wakker liggen van hun pensioen, en het liefst van al zouden willen blijven werken. In 2007 maakten we een reportage over zo iemand, dokter Defever uit Gistel. Hij was toen 87 en stopte dan pas met werken. Tot grote spijt van heel wat patiënten.

