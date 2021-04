Huisgenoot wist van moord op Sofie Muylle

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens de krant was een huisgenoot van de hoofdverdachte Alexandru C op de hoogte van de feiten maar verzweeg hij die voor de politie. De Roemeense jongeman had foto's en video's gezien van de jonge vrouw op de gsm van de hoofdverdachte. Dat gebeurde al enkele dagen na de feiten maar hij stapte toch niet naar de politie. Uiteindelijk duurde het een half jaar vooraleer de verdachte Alexandru C kon worden opgepakt, de man met de opvallende blauwe jas op bewakingsbeelden. Het assisenproces over de moord start half mei in Brugge.

