Huishoudhulpen voeren actie in Waregem voor betere verplaatsingsvergoeding

In Waregem heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront in de dienstenchequesector vanmorgen actiegevoerd. De actie past in een reeks provinciale acties voor betere lonen en verplaatsingsvergoedingen.

De actievoerders verzamelden aan dienstenchequebedrijf Greenhouse in Waregem.

Een veertigtal actievoerders trok met een schuimkanon naar Waregem. Daar hielden ze een "schuimactie" aan dienstenchequebedrijf Greenhouse. "Dit is een van de grootste spelers in de sector. Ondanks de excuses dat er geen geld zou zijn in de sector voor betere lonen, zijn ook hier grote winsten geboekt en daar ging een groot deel van naar de aandeelhouders. Daarom voeren we hier vandaag actie", zegt ACV-secretaris Dieter Devos.

Brandstofprijzen

"Al een half jaar voert onze sector actie voor betere lonen en verplaatsingsvergoedingen. De eisen zijn zeker legitiem, zeker nu de brandstofprijzen de pan uit swingen. Toch blijft het ondertussen stil aan werkgeverszijde. Ondanks het feit dat de huishoudhulpen al meerdere keren op straat kwamen, weigert Federgon, de federatie van uitzend -en dienstenchequebedrijven, om met iets extra over de brug te komen", zegt de vakbondsman nog.

Op donderdag 7 april staat nog een actie gepland in Bastenaken. De komende weken volgen meer provinciale acties.