Huisje Lauwe baadt weer in de kerstsfeer

Het is nog vroeg op het jaar, maar bij Johan Henry in Lauwe lijkt het al volop Kerst.

De man bouwde vijf weken aan zijn kerstversiering. Nu baden zijn huis, de voortuin, oprit en zijgevel in een zee van licht en kleur met een rijdende trein en een draaiend rad. Door de ledverlichting ligt zijn elektriciteitsrekening al een stuk lager dan vroeger.

43.000 lichtjes...

Het is begonnen met 9.000 lichtjes en over de jaren gegroeid tot 43.000. Elk jaar sneuvelt het record. Het Lauws kersthuisje is een begrip geworden en de kerst heeft de hele straat nu ook in zijn greep. Bij het kersthuisje wordt ook een kerstmarkt voor het goede doel georganiseerd op 8 december.

... als de elektriciteit mee wil natuurlijk