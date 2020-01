Huiskamerfestival Chambres d'O in Oostende

Een veelheid aan artistieke disciplines in een leuke sfeer, Chambre d’O biedt voor elk wat wils. Zo’n huiskamerfestival is mogelijk dankzij de gastvrije medewerking van Oostendenaars, maar ook de artiesten moeten hun steentje bijdragen. Een van hen is Leentje Vandenbussche uit Sijsele. ZE is al tien jaar een bekende naam in de theaterwereld. Ze was zelfs nog laureaat van Theater aan Zee.

Eerste kunstervaring

Toch is het altijd afwachten hoe het publiek reageert op een nieuwe voorstelling.In haar voorstelling 'Zonnecrème is het van het' schetst Leentje Vandenbussche hoe ze zelf stap voor stap tot haar eerste kunstervaring komt.