Enkele van zijn ex-medewerkers beweren dat hij illegaal asbest heeft gedumpt, onder meer in een loods in Sint-Eloois-Vijve en een container op een parking in Harelbeke. Het asbest is onder meer afkomstig van de afbraak van oude woningen, maar niets gebeurde volgens de regels van de kunst. De medewerkers kregen de opdracht om het puin gewoon te dumpen waar ze konden en waar het weinig zou opvallen.