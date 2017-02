Meer over dit onderwerp vanavond in het nieuws van WTV en FOCUS

In de Beselarestraat in Geluwe is sinds de middag een huiszoeking aan de gang.

Politie, Civiele Bescherming en de Cel Vermiste Personen zijn ter plaatse. Het gaat om een afgelegen, alleenstaande woning.

Het parket bevestigt dat er in Geluwe zoekingen aan de gang zijn in het kader van het moorddossier. Voorlopig wordt er niet gecommuniceerd over de aard of inhoud van die acties.

