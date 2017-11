In de zaak rond de wantoestanden in een rusthuis in Nieuwpoort heeft het parket een gerechtelijk onderzoek tegen onbekenden gevorderd.

Vandaag is in het rusthuis ook een huiszoeking gehouden. Over de resultaten van die huiszoeking of over de inhoud van het onderzoek wil het parket geen informatie geven.

Vorige week kwamen via een werkneemster van het woonzorgcentrum enkele wantoestanden aan het licht. Het ging om verwaarlozing en andere wantoestanden. Zo zou er een WhatsAppgroep zijn waarin schamper wordt gedaan over de bewoners. Eén persoon werd ontslagen, en twee andere personeelsleden zijn preventief geschorst.