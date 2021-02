Huiszoekingen bij potentiële geldschieters terroristen

In een groot onderzoek naar het financieren van terrorisme hebben vorige week 28 huiszoekingen plaatsgevonden, hoofdzakelijk in onze provincie.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. De invallen vonden plaats bij Tsjetsjeense islamisten, van wie vermoed wordt dat ze onder het mom van inzamelingen voor het goede doel geld bijeenbrachten, dat dan naar verschillende terroristische organisaties werd gestuurd. Voorlopig werd niemand onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Terroristische organisaties

"Het onderzoek bracht aan het licht dat een aantal van deze personen in contact staan met een aantal internationale organisaties die onder het mom van geldinzamelingen voor het goede doel, zoals aankoop van waterputten in de Sahellanden en de Hoorn van Afrika, fondsen verzamelen en deze voor een deel doorsluizen naar verschillende terroristische organisaties zoals IS, Al Qaeda, Boko Haram, en Al Shabaab", meldt het federaal parket. "Bovendien blijken de meeste eveneens aanhanger te zijn van de terroristische organisatie 'Emiraat van de Kaukasus'". Deze organisatie strijdt voor het opzetten van een islamitisch Emiraat in onder meer Tsjetsjenië, Dagestan en Ingoesjetië. Tal van andere landen voeren ook onderzoek naar deze praktijken.

Aanslagen

Volgens Het Laatste Nieuws vielen speurders binnen op meerdere adressen in Roeselare, dat een grote Tsjetsjeense gemeenschap heeft, maar ook in Oostende, Gent, Sint-Niklaas, Diest, Jette, Luik en Verviers. De onderzoekers namen er computers, dozen vol documenten en gsm's in beslag. Het Emiraat van de Kaukasus was een rebellengroep onder leiding van Doku Umarov. Hij was een van de veldcommandanten die vochten tegen de Russische troepen, voor de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië. De voorbije jaren eiste de groep verschillende bloedige aanslagen op, waaronder de aanslagen op de metro van Moskou die op 29 maart 2010 het leven kostten aan veertig mensen.