Huizen zonder water door lek in Nieuwpoort

Een aantal huizen in Nieuwpoort heeft geen watertoevoer meer door een groot lek aan een hotel in opbouw op de hoek van de Elisalaan en de Albert I laan.

Meer dan één miljoen liter water is uit een waterleiding in de kelder van THE CORNR gestroomd. Dat is een hotel dat volgende maand open zou moeten gaan. “De volledige -2-verdieping stond onder water, net als een deel van het eerste ondergrondse verdiep”, vertelt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweerzone Westhoek.

Door het lek is de watertoevoer tot 18 uur vanavond afgesloten en komt er in enkele huizen geen water meer door de kraan. De stad Nieuwpoort deelt daarom drinkwater uit aan alle getroffen buurtbewoners.

“Om 7.26 uur kreeg de brandweer een oproep en ging de brandweerpost van Nieuwpoort ter plaatse”, duidt Louagie. In het voetpad zat er door werken een groot gat en uit een lek in een waterpijp vloeide het water ondergronds het gebouw in. “De diameter van de buis is ongeveer 30 cm”, weet Louagie.

Graafwerken moeten de leiding hebben beschadigd en de hoeveelheid water wijst erop dat het probleem al eerder dan deze morgen is ontstaan. Nutsmaatschappijen trachten het lek te herstellen. Een kraan dient een betonnen plaat bovenop de leiding te verzetten.

De brandweermannen van de post in Nieuwpoort konden de watermassa niet alleen aan. “Om 8.45 uur vroegen ze om versterking van de korpsen uit Diksmuide, Kortemark en Lo-Reninge”, zegt Louagie. Die andere kazernes in de Westhoek moesten extra pompen aanleveren. Het ging om dompelpompen met een groter debiet, nodig omdat de brandweerwagens niet aan het water kunnen. De brandweer verwacht dat ze nog tot vanavond zullen bezig zijn met pompen.