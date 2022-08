Hulde Yves Lampaert: gele cabrio & 150 tractoren

Een groot volksfeest gisteravond in Ingelmunster voor wielrenner Yves Lampaert, een maand na z’n gele trui in de Ronde van Frankrijk. Honderden supporters hadden zich voor de huldiging speciaal in het geel uitgedost.

Lampaert zelf is thuis in Hulste opgehaald in een gele cabrio en een stoet van 150 tractoren.

"Pakkend, zo'n verrassing!"

Een verraste Yves Lampaert opende de deur. En dat is het sein voor een colonne van 150 tractoren om met veel lawaai door de straat van de gele trui te denderen.

"Toch wel pakkend, hé. Het is een hele grote bende tractoren en het is toch wel chique dat iedereen meeleeft, hé. Het is speciaal, alleszins. -Had u dit verwacht? Neen, zeker niet. Ik wist dat er iets op til was, maar het is ook voor mij een verrassing."

(lees verder onder de foto)

Ingelmunster kleurt geel

Buren, vrienden en sympathisanten hadden zich voor de gelegenheid in het geel gestoken. Een open wagen, in het geel en met het logo van de Tour, sloot de rij. Yves Lampaert werd opgehaald voor een groot volksfeest, een gepaste huldiging van een groot coureur.

In Ingelmunster was een pak volk bijeen gekomen, om de gele trui te onthalen. De open wagen baande zich een weg door de supporters.

(lees verder onder de foto)

Ziek na Tour

Yves Lampaert genoot van het moment, al moet hij nog wel even bekomen van de Tour, die toch wel bijzonder zwaar geweest is. "De laatste week van de Tour had ik het moeilijk, een infectie op de longen gekregen. En dat blijft precies wat aanslepen, dus we gaan moeten zien om daarvan te herstellen voor we weer verder kunnen."