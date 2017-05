Huldiging Dirk Frimout in Poperinge

In Poperinge is deze week een tentoonstelling geopend rond Dirk Frimout, hij werd er gehuldigd voor zijn ruimtereis 25 jaar geleden. De tentoonstelling in de plaatselijke bibliotheek toont uniek beeldmateriaal rond de ruimtereis.

Hij wentelde 143 keer rond onze planeet, goed voor een missie van 8 dagen 22 uur 9 minuten 28 seconden. Waarnemers hadden het over een "Amerikaans-Belgische vlucht", want nagenoeg de helft van het wetenschappelijk lab Atlas-1 in de vrachtruimte van de shuttle was (co-)Belgisch.

Frimout, geboren te Poperinge op 21 maart 1941, maakte geen deel uit van het astronautenkorps van het Europese Ruimtevaartbureau ESA. Precies door zijn wetenschappelijke bagage bovenop een reeks toevalligheden kon Frimout zijn droom waarmaken.