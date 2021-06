Huldiging voor paardenvissers

Het zijn de eerste twee paardenvissers die genieten van de nieuwe traditie in Koksijde-Oostduinkerke. D'Hulster en Debruyne treden op die manier in de voetsporen van drie anderen: Amandus Mang Vanbillemont in oktober 1996, Henri Durant - alias Jules de Rosten Durang - en Maurice Denecker in april 2004.

Werelderfgoed

Iedereen van de gemeenteraad was unaniem over de beslissing en zet met plezier Eddy en Bernard in de bloemetjes. Hopelijk volgen er nog in de toekomst, want zo bekend is het seynevissen niet meer. In 2013 erkende UNESCO de unieke hobby al als immaterieel werelderfgoed.

De 78-jarige Eddy D'Hulster oefent het paardenvissen al ruim een halve eeuw uit. Sinds jaar en dag hield hij het uur van het laagwater bij en de kilo's die hij ving met z'n netten.

Niets anders dan blije gezichten wanneer hij langskwam en: bring nog moar een poar kilo! Altijd uitverkocht, of beter: uitgevochten.

Onvergetelijk

Bernard Debruyne is van een jongere generatie maar vist ook al jarenlang langs de Oostduinkerkse waterlijn. Zijn eerste ervaring als paardenvisser bleek meteen een onvergetelijke herinnering. Terwijl Eddy twee pony's achterna holde, kroop Bernard op Eddy's paard om verder te vissen én met succes! Een jaar later kocht hij zelf een paard.

Vandaag vissen ook de volgende generaties mee achter garnalen, waardoor de toekomst van de paardenvisserij verzekerd is.

Mieke Garnaal

Met de start van het nieuwe Garnaalseizoen stelde het gemeentebestuur ook een opvolger als Mieke Garnaal aan. De eer viel te beurt aan Amy Dalle, een rasechte Oostduinkerkse van 20. Ze treedt zo in de voetsporen van haar mama, die in de jaren 80 verkozen raakte.

Twee zussen, Céline en Anouk Bonny, zijn Amy's eredames.