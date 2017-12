Daar zitten een paar honderd vluchtelingen in deze koude dagen in erg moeilijke omstandigheden. Met een actie die ‘de koudste week’ heet, willen enkele mensen de schrijnende omstandigheden waarin mensen in nood moeten overleven, aanklagen.

Johan Bultiauw – initiatiefnemer: “De nood is groot. De Franse regering laat de mensen in de steek. De solidariteit is groot met mensen van Hart boven Hard. Het doet me plezier.”