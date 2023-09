Hulpdiensten geven inkijk op Veiligheidsdag in Roeselare

Het politiekantoor en de brandweerkazerne in Roeselare zijn zondag open voor bezoekers. De stad organiseert een familiedag rond veiligheid waarop kinderen een rit kunnen maken met de brandweerwagen of zelf kunnen leren blussen.

Bezoekers vinden langs het parcours tussen de politiepost in het station en de brandweerkazerne verschillende activiteiten die rond veiligheid draaien. Het evenement omslaat daardoor de volledige Gasstraat en een deel van de Leenstraat waardoor er daar geen auto's welkom zijn. De hulpdiensten tonen het stoere en opwindende werk dat ze soms mogen uitvoeren. Ze leggen uit hoe ambulances of drones in elkaar zitten. De jongste bezoekers komen animatie tegen.

Fiets labelen

Wie de hitte trotseert, kan ook tips vergaren om zich tegen gevaar te beschermen. Cybercriminaliteit en diefstalpreventie komen daarbij aan bod. Fietsers kunnen terecht bij een post waar ze gratis hun fiets kunnen labelen. Ook de KOERSbus stelt zich op in de straten van Roeselare. Die duikt in het verleden van het brandweerarsenaal aan het Polenplein.

Het doel van de familiedag is ook om het publiek, zeker ook de toekomstige werknemer, warm te waken voor een job rond veiligheid. De werkgevers geven daarover ter plekke meer details.