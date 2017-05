Hulpdiensten redden paard uit gracht in Kortrijk

Zondagvoormiddag kwam langs de Leie tussen Marke en Kortrijk een paard in een gracht terecht. Dat gebeurde toen twee paarden met hun amazone op wandel waren langs de Leieboorden.

Toen op zeker ogenblik één van beide paarden vlak naast de gracht wou grazen, liep het mis. De hengst gleed uit en kwam in de drassige gracht terecht. Ook de amazone kwam in de gracht terecht, maar bleef ongedeerd. De brandweer werd verwittigd en kwam onder meer met een kraanwagen ter plaatse om het onfortuinlijke dier uit de drassige beek te trekken. Met verenigde krachten kon het dier na enige tijd uit de gracht getrokken worden. Nadat de hengst even kon bijkomen van de lichte verdoving, stond het kort nadien terug recht en liep het door de wei.