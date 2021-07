Vijf volle vrachtwagens met hulpgoederen, verzameld op de site Muster in Heule, zijn gisteren geleverd in het Waalse Hotton, aan de Ourthe.

Alles is daar zeer welkom. Toch verplaatst de focus zich. Kledij en textiel zijn nu echt niet nodig. Wel water, voeding, hulpmiddelen om op te ruimen. Op veel plaatsen is er ook nog geen elektriciteit. Zaklampen, batterijen, gasbekkens of andere zaken om warm eten te maken, blijven meer dan welkom, laten hulporganisaties weten.