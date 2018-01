Hulporganisaties willen gedoogzone voor transmigranten

Daar kunnen ze dan terecht voor de juiste informatie over hun rechten en mogelijkheden. Nu draaien politieacties in de strijd tegen mensensmokkelaars te vaak uit op chaos, waardoor er zoals vannacht ook een dodelijk slachtoffer valt. Humain wil tegelijk dat smokkelaars hard aangepakt worden.

Sofie D’hulster, vzw Humain: “Als je politie-acties inzet om smokkelbendes aan te pakken –wat op zich een hele goeie zaak is- maak je eigenlijk geen onderscheid meer tussen wie nu eigenlijk de smokkelaar is en wie bijstand nodig heeft, de vluchteling. Niet alleen de vluchteling is op die manier in gevaar, ook de burger, die aan het rijden is en ook de vrachtwagenchauffeur bij wie smokkelaars aankloppen om mensen binnen te loodsen in de vrachtwagen."

Angst en chaos

De vzw Humain wil dat transmigranten, waar ook heel veel minderjarigen bijzijn, niet langer opgejaagd worden. Er moet een veilige plaats komen, een gedoogzone, waar vluchtelingen juist geïnformeerd worden over hun mogelijkheden. "Dat vermijdt angst en chaos, zoals dat gisteren het geval was in Jabbeke."

Op dit ogenblik is er in Brussel al zo’n initiatief, daar komt er dagelijks een 200-tal vluchtelingen langs. Bij ons zou Oostende een mogelijke plaats kunnen zijn. Want met het oog op een eventuele ferrylijn naar het Verenigd Koninkrijk, zou ook daar de mensensmokkel kunnen toenemen.