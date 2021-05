Hulpverleningsnummer 1722 goed ingeburgerd

Sinds gisteravond is het nummer 1722 geactiveerd omdat er een risico is op storm, felle regen of wateroverlast.

Het nummer 1722 wordt geactiveerd wanneer het KMI een code geel, oranje of rood afkondigt. Dit keer gaat het om code geel. “Het hulpverleningsnummer 1722 is op 3 jaar tijd al goed ingeburgerd bij de Belgen”, stelt Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld) uit Brugge vast. Hij vroeg de cijfers op bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “In 2020 werden 99.604 oproepen geregistreerd op dit nummer. De drie stormen Ciara (8-12 februari), Dennis (15-17 februari) en Odette (25-27 september) alleen al waren goed voor meer dan 83 000 oproepen”, stelt Pillen vast. In de provincie Oost-Vlaanderen werden het meeste oproepen gedaan (19 000), in Brussel het minst (1360). West-Vlaanderen zit in de middenmoot met 10 600 oproepen.

Website 1722.be

Pillen is alvast enthousiast over de plannen van de minister. “Verschillende hulpverleningszones beschikken al over een elektronisch loket waarmee de burger online een interventie van de brandweer kan aanvragen wanneer de situatie niet levensbedreigend is. De komende maanden wordt nu ook een elektronische loketfunctie van het nummer 1722 gelanceerd via de website 1722.be.”