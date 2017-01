Hulpverleningszones zitten op hun tandvlees

Door de besparingen bij de verschillende zones duurt het soms erg lang voor een ambulance ter plaatse is. Zoals gisteren bijvoorbeeld. De hulpdiensten hadden het toen razend druk met de vele ongevallen door de gladde wegen. Er moesten zelfs ambulances vanuit Roeselare naar Kortrijk, dat is meer dan twintig minuten rijden.

Vooral bij hoogdringende hulp duurt het dan te lang voor de ziekenwagen ter plaatse is. De dringende medische hulp is de bevoegdheid van Maggie De Block als minister van volksgezondheid. Al twee jaar wachten de brandweerzones op een nieuwe regeling. De brandweerzone Midwest deed afgelopen jaar 4156 interventies. Dat is 10% meer in vergelijking met andere jaren. Die stijging is vooral te wijten aan interventies buiten de eigen zone.